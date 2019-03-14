2019-03-14T20:34:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске 40-летний мужчина украл «эксклюзивные» колеса

Он давно такие искал
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
40-летний минчанин украл «эксклюзивные» колеса. Фото: guvd.gov.by/news/13370.html40-летний минчанин украл «эксклюзивные» колеса. Фото: guvd.gov.by/news/13370.html
Изменить размер текста:

В Партизанское РУВД г. Минска обратился мужчина, который заявил о том что у него похитили колеса и автозапчасти от автомобиля Мercedes-Benz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что хищение колес и автозапчастей совершил 40-летний мужчина, работающий в одной из фирм столицы. Похищенное имущество мужчина вывез к себе на дачу где и хранил до изъятия сотрудниками милиции, сообщает официальный представитель Партизанского РУВД г. Минска Лилиана Жиленкова

Как пояснил сам задержанный, колеса были эксклюзивные и он давно такие искал. Увидев колеса на чужой машине, решил их похитить.

Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД г. Минска задержали мужчину.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Динамо-Брест» получило лицензию на сезон
Милиция установила хозяина урана в Минске
Новые жилые дома появятся в микрорайонах Чижовка и Лошица
Тима Белорусских выступит на Славянском базаре
Белорусский педофил 20 лет насиловал детей и снимал это на камеру
На улице в Минске нашли уран и другие радиоактивные вещества
Криминальный авторитет задержан в Беларуси по возвращению из Москвы
Губернатор Брестчины про аккумуляторный завод: будут нарушения - завод работать не будет
Офицер закрыл собой и спас солдата, уронившего боевую гранату
Лукашенко: Выборы должны пройти как праздник
В Барановичах спасли мужчину, которого по голову засыпало землей
В Минске муж и жена погибли на пожаре
Мечтал о красивой жизни: минчанин украл у жены 16 тыс. долларов
В Лиде непривитый ребенок, приехавший из Москвы, заболел корью
В Москву самолетом дешевле, чем автобусом: "Белавиа" объявила акцию
Лукашенко - Кочановой: Надо знать, чем живут люди
В Рогачеве пропал без вести 15-летний мальчик
Лукашенко - Шейману: Экзамены сдаем все, в том числе и вы
Адвокаты Беларуси проведут бесплатные юридические консультации
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич перенес сложную операцию