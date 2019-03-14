В Минске 40-летний мужчина украл «эксклюзивные» колеса

Изменить размер текста: A A

В Партизанское РУВД г. Минска обратился мужчина, который заявил о том что у него похитили колеса и автозапчасти от автомобиля Мercedes-Benz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что хищение колес и автозапчастей совершил 40-летний мужчина, работающий в одной из фирм столицы. Похищенное имущество мужчина вывез к себе на дачу где и хранил до изъятия сотрудниками милиции, сообщает официальный представитель Партизанского РУВД г. Минска Лилиана Жиленкова

Как пояснил сам задержанный, колеса были эксклюзивные и он давно такие искал. Увидев колеса на чужой машине, решил их похитить.

Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД г. Минска задержали мужчину.