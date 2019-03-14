2019-03-14T21:31:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Милиция установила хозяина урана в Минске

Проводится проверка
Надежда СЕРГЕЕВА
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Милиция установила хозяина радиоактивных веществ в Минске. Фото с сайта guvd.gov.byМилиция установила хозяина радиоактивных веществ в Минске. Фото с сайта guvd.gov.by
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Напомним, утром 14 марта на номер «101» поступило сообщение о подозрительных предметах со знаком «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение». Их обнаружил на контейнерной площадке в Минске на улице Д. Сердича инженер ЖЭУ.

В пластиковом ведре белого цвета находились стеклянные и пластиковые емкости. На них нанесен предупреждающий знак.

Милиция установила, что данные радиоактивные вещества принадлежали минчанке 1939 года рождения, которая умерла в 2016 году. Она работала на химическом факультете одного из минских вузов. Накануне внучка умершей наводила порядок в квартире, в которой ранее проживала бабушка, и вынесла на мусорную площадку емкости с веществом неизвестного ей происхождения, сообщили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

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