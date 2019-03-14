«Динамо-Брест» получило лицензию на сезон 2019 года. Фото: dynamo-brest.by

Изменить размер текста: A A

В Доме футбола прошло заседание Комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором были рассмотрены заявки соискателей лицензии АБФФ «Высшая лига» на сезон 2019 года.

Комитет принял решение о выдаче лицензий клубам «Белшина» Бобруйск, «Динамо-Брест», «Дняпро-МЧЗ» Могилев, «Неман» Гродно, РЦОР-БГУ Минск, «Слуцк», «Торпедо-Минск», сообщается на сайте федерации.

Заявки футбольных клубов БАТЭ Борисов, «Витебск», «Гомель», «Городея», «Динамо-Минск», «Ислочь» Минский район, «Минск», «Славия-Мозырь», «Торпедо-БелАЗ» Жодино и «Шахтер» Солигорск будут рассмотрены в ходе заседания Комитета по клубному лицензированию АБФФ 15 марта.