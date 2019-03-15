2019-03-15T07:46:07+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле внезапно умерла школьница

10-классницу доставили в больницу, где в тот же день она скончалась
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле внезапно умерла школьницаВ Гомеле внезапно умерла школьницаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 16-летней школьницы в Гомеле. Недавно, 11 марта, 10-классницу забрали из дома на «скорой», положили в больницу и в тот же день девушка умерла в медучреждении.

- Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорит официальный представитель Управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Подробности трагедии пока не раскрываются. По неофициальной информации, у старшеклассницы подозревают менингит. Напомним, в прошлом году в Гомельской области 11-летняя школьница заболела в санатории и умерла в больнице >

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