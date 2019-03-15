25 лет назад была принята Конституция Беларуси

Сегодня в Беларуси - День Конституции. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Главный закон Республики Беларусь - Конституция - был принят 15 марта 1994 года. Она стала первой для независимой Беларуси.

Дополнения и изменения в Конституцию вносились по результатам референдумов в 1995, 1996 и 2004 годах. В 1995-м закрепили двуязычие: помимо белорусского языка вторым государственным стал русский.

В 96-м в Законе появилось такое понятие для парламента, как Национальное собрание, которое состоит из Совета Республики и Палаты представителей.

А референдум 2004 года отменил ограничение на количество сроков, на которые может избираться президент.

Еще одна особенность нашей Конституции - она допускает смертную казнь как исключительную меру наказания. Из-за этого Беларусь не может стать членом Совета Европы, как другие страны, в которых введен мораторий на смертную казнь.

Во время «Большого разговора» в марте Александр Лукашенко заявил, что поручил разработать новую Конституцию. Правда, это займет не один год - свою первую Конституцию Беларусь писала 4 года.