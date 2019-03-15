В Новой Зеландии открыли стрельбу в мечетях: сообщается о 27 погибших

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ЧП произошло в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Точной информации о пострадавших нет. Сообщается, что погибло около 27 человек, еще по меньшей мере 30 ранены и доставлены в больницы.

Неизвестные открыли стрельбу в двух мечетях города. В каждой из них могло находиться до 300 человек. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в храмы сразу после молитвы. Видео нападения появилось в соцсетях. Власти страны настоятельно просили не распространять его, пока оно не будет удалено.

Полицейская операция в городе продолжается. Задержаны четверо - трое мужчин и женщина. Однако власти страны не гарантируют, что это все нападавшие.

Как сообщает BBC, один из арестованных - австралиец, который разделяет ультраправые взгляды. По информации Euronews, в нескольких автомобилях около мечетей были обнаружены самодельные бомбы. Некоторые СМИ передают, что это было спланированное антимигрантское выступление.

Пока полиция устанавливает всех участников нападения, местным жителям рекомендуют не выходить из дома. Школы в городе закрыты.