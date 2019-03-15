В Минске разыскивают подростка: ушел в школу и пропал

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Подростка в розыск объявил Партизанский РУВД Минска. Станислав Ермак ушел из дома 13 марта. Должен был пойти в школу, но на занятия не явился и домой не пришел.

Подростку на вид 12 - 15 лет, рост - 150 - 155 см. Он худощавый, лицо смуглое, прямоугольной формы, глаза карие, волосы короткие, темно-русые.

В день пропажи на нем была темно-синяя куртка с оранжевой подстежкой. Мальчик был с портфелем.

Если вам известно что-то о местонахождении Станислава Ермака, сообщите об этом в милицию, можно конфиденциально, по телефонам: 8(033) 666-43-77 или 102.