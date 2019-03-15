КП Беларусь
В Толочинском районе подожгли дом, где живет 84-летняя старушка
Огонь уничтожил крышу, повредил потолок и стены
Спасатели потушили дом 84-летней пенсионерки, предположительно, дом кто-то поджег.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Пожар в деревне Сосняки Кохановского сельсовета Толочинского района начался днем 13 марта. Сообщение в МЧС поступило около двух часов дня. Горел частный дом размером 7х14 метров. Спасатели ликвидировали пожар, но огонь успел уничтожить крышу, повредить потолочное перекрытие и стены дома.
-Дом принадлежит 84-летней пенсионерке. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Рассматривается версия поджога, который совершил неустановленный злоумышленник, - рассказали в пресс-службе МЧС.
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