В Барановичах пьяный отец убил ножом сына

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Убийство произошло 14 марта в многоквартирном доме в Барановичах, сообщают в УВД Брестского облисполкома. Из-за ножевого ранения в своей квартире умер неработающий 35-летний житель Барановичей.

По подозрению в убийстве задержан его 57-летний отец. Предварительно правоохранители установили, что за несколько часов до этого между мужчинами произошла ссора. Отец в пылу гнева ударил сына ножом. Известно, что в этот момент отец был в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело за тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Его расследует Барановичский межрайотдел Следственного комитета. Подозреваемый в нападении задержан.