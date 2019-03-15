2019-03-15T11:00:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске нашли гранату в кустах

Эвакуировать пришлось 15 человек
Наталья ПАРТОЛИНА
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Утром в Витебске нашли гранату в кустах. Фото: УВД.Утром в Витебске нашли гранату в кустах. Фото: УВД.
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Гранату заметил прохожий утром 15 марта. В 18.15 мужчина позвонил в милицию и сообщил, что в кустах под балконом жилого дома по проспекту Людникова, 17 лежит взрывоопасный предмет. К месту обнаружения опасной находки выбыли саперы в/ч 5524. Движение на дороге, расположенной в опасной зоне, перекрыли. Пришлось эвакуировать 15 жильцов дома, возле которого лежала граната. В их числе был один ребенок.

Оказалось, что в кустах лежала граната Ф1 с запалом, рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. Взрывоопасный предмет вывезли в безопасное место, там он будет уничтожен. На настоящий момент оцепление снято, люди вернулись в свои квартиры. Правоохранительные органы устанавливают, как граната оказалась в жилой зоне.

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