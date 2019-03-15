Задержанному по подозрению в убийстве 16-летней девушки в Круглянском районе предъявлено обвинение

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Напомним, тело 16-летней местной жительницы нашли в заброшенном доме в одной из деревень Могилевской области. По горячим следам удалось найти вероятного убийцу - 20-летнего парня, который раньше с ней поддерживал отношения.

Молодому человеку 15 марта предъявили обвинение по ч.1 ст. 139 «Убийство» Уголовного кодекса Республики Беларусь. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Как сообщает Следственный комитет, парень допрошен, он во всем признался и дает показания. Он находится под стражей. Расследование дела продолжается.

Ранее следователи рассказали, что мотивом для убийства послужило то, что девушка не прислала парню ни одного письма, пока он отбывал арест. Друзья убитой говорят, что она его боялась и планировала расстаться.

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