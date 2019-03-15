Ушел из поликлиники и пропал: в Гомеле ищут ребенка

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Гомельская милиция устанавливает местонахождение без вести пропавшего Максима Пархоменко - 12-летнего ребенка, который исчез 14 марта. Около половины четвертого в четверг мальчик ушел из детской поликлиники по улице Ландышева в неизвестном направлении, с тех пор его не видели.

Школьнику на вид 11 лет, его рост - 146-147 см, худощавого телосложения. Глаза у мальчика темно-серые, короткие темно-русые волосы. Когда ребенок пропал, он был одет в черную матерчатую куртку, такого же цвета джинсы и полуботинки, а на голове была темно-синяя вязанная шапка.

При себе у Максима был серый рюкзак с небольшим пушистым шариком. Есть у мальчика и особая примета: небольшой шрам в области переносицы, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Милиция просит отозваться всех, кому что-нибудь известно о местонахождении школьника, позвонив по номеру мобильного телефона +375296082502 либо по короткому номеру 102.