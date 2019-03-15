2019-03-15T13:39:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Шесть лет назад мы пережили снежный циклон «Хавьер». Какая погода в Беларуси будет на выходных?

Белорусы до сих вспоминают мощный мартовский циклон, который обрушился на страну в 2013 году
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Помните «Хавьер»? А в этом году обещают теплую весну.Помните «Хавьер»? А в этом году обещают теплую весну.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В соцсетях шутят, что все познается в сравнении: любое мартовское похолодание - ничто, если вспомнить циклон «Хавьер», который завалил Беларусь снегом. Кажется, что это было недавно, но с тех пор прошло уже шесть лет!

Во время «Хавьера» города стали в пробках. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Во время «Хавьера» города стали в пробках.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Белгидромет, специальные службы - ГАИ, МЧС и другие сделали после того шторма определенные выводы: как действовать, если вновь случится такое же стихийное бедствие. А белорусы тогда убедились, что в экстремальной ситуации могут рассчитывать на помощь и поддержку ближнего.

Во время шторма люди в соцсетях и СМИ обменивались информацией - кто где застрял и кому нужна помощь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время шторма люди в соцсетях и СМИ обменивались информацией - кто где застрял и кому нужна помощь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Со времен «Хавьера» к оптимистичным весенним прогнозам относятся с недоверием. Мол, потепление еще ничего не гарантирует, вспомните «Хавьер». Опасения подтвердились в прошлом году - в конце марта выпал снег. Правда, обошлось без снежных завалов.

Водители забирали пассажиров с остановок просто погреться или отвезти домой - транспорт сквозь снежные завалы продраться не мог. Фото: Сергей ГАПОН

Водители забирали пассажиров с остановок просто погреться или отвезти домой - транспорт сквозь снежные завалы продраться не мог.Фото: Сергей ГАПОН

Какой будет весна в этом году? Белгидромет прогнозирует, что нынешний март будет теплее, чем обычно. В целом по стране ожидается средняя температура на 1 градус выше климатической нормы.

В субботу, 16 марта, погоду в Беларуси организует система активных атмосферных фронтов с севера Польши. Они принесут дожди, временами в Витебской области возможен мокрый снег. Ветер может быть порывистым. Ночью ожидается до +5 градусов , днем - от +3 до +10.

В воскресенье, 17 марта, к нам придет теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Возможны кратковременные дожди и порывы ветра, но станет ощутимо теплее. Днем воздух прогреется до +7...+13, на юго-западе страны - до +14...+16.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Погода»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Эта болтовня имеет место быть»: посол Бабич ответил на комментарий белорусского МИД
Привез наркотики из России, спрятал в лесу, угощал друзей
В Минобразования рассказали, когда в следующем учебном году будут каникулы
В кювете пьяный и без прав
Официально: школьница в Гомеле умерла от менингококковой инфекции
В Гомеле нашли ребенка, который ушел из поликлиники и пропал
Задержанному по подозрению в убийстве 16-летней девушки в Круглянском районе предъявлено обвинение
В Витебске нашли гранату в кустах
В Барановичах пьяный отец убил ножом сына
В Толочинском районе подожгли дом, где живет 84-летняя старушка
В Минске разыскивают подростка: ушел в школу и пропал
В Новой Зеландии открыли стрельбу в мечетях: сообщается о 27 погибших
25 лет назад была принята Конституция Беларуси
В Гомеле внезапно умерла школьница
«Динамо-Брест» получил лицензию на сезон