2019-03-15T12:57:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Официально: школьница в Гомеле умерла от менингококковой инфекции

До госпитализации девушка болела несколько дней дома
Павел МИЦКЕВИЧ
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Школьница в Гомеле умерла от менингококковой инфекцииШкольница в Гомеле умерла от менингококковой инфекцииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле официально названа причина внезапной смерти 16-летней школьницы. К трагедии привело молниеносное течение менингококковой бактериальной инфекции, подтвердили первоначальную версию в Управлении здравоохранения Гомельского облисполкома. Напомним, 11 марта 10-классницу забрали из дома на «скорой», положили в больницу, и в тот же день девушка умерла в медучреждении.

- Замечательная семья, чудесный ребенок, - рассказали «Комсомолке» в администрации школы. - Мы сами в шоке и ничего не знаем: до этого девочка несколько дней не ходила на уроки, потому что была на больничном. Комментировать больше ничего не можем.

Городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти школьницы.

БУДЬ В КУРСЕ!

Менингококковая инфекция потенциально смертельна, говорят врачи. Бактериальная форма менингита - это серьезная гнойная инфекция оболочек, окружающих головной и спинной мозг.

Обычно инкубационный период длится 4 дня, но может варьироваться от 2 до 10 дней. Менингококковый менингит начинается как простой насморк, затем появляются грозные предвестники - сильные головные боли, скованность шейных и других мышц, потеря сознания, чувствительность к свету, рвота, повышение температуры.

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