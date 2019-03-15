2019-03-15T13:35:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В кювете пьяный и без прав

Парень не справился с управлением и теперь в больнице с травмами
Наталья ПАРТОЛИНА
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Парень из Витебского района сел за руль без прав и пьяным, и оказался в кювете. Фото: ГАИ.Парень из Витебского района сел за руль без прав и пьяным, и оказался в кювете. Фото: ГАИ.
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В Витебском районе ночью 13 марта на восемнадцатом километре автодороги Руба - Тарасенки в направлении деревни Тарасенки ехал ВАЗ-21063. За рулем был 23-летний житель Витебского района. Он не справился с управлением, машину занесло, она съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.

Водителя с травмами доставили в областную клиническую больницу. Как рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель был нетрезв. Кроме того, он сел за руль, не имея водительских прав. По факту аварии проводится проверка.

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