2019-03-15T13:46:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минобразования рассказали, когда в следующем учебном году будут каникулы

Зимние каникулы продлятся больше двух недель!
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Следующий учебный год еще не начался, а уже известно, когда каникулы!Следующий учебный год еще не начался, а уже известно, когда каникулы!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Нынешний учебный год закончится 31 мая, а последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов прозвучит 30 мая.

Выпускные экзамены пройдут в период с 1 по 8 июня. Выпускные вечера - 8 и 9 июня.

На этом 2018/2019 учебный год закончится. И уже известно, каким будет следующий!

По информации Министерства образования Беларуси, в следующем учебном году школьников ждут невиданно длинные зимние каникулы. Итак, график каникул:

осенние - с 1 по 9 ноября,

зимние - с 26 декабря по 11 января, плюс дополнительная неделя для 1-х и 2-х классов с 17 февраля по 23 февраля,

весенние - с 30 марта по 4 апреля,

летние - с 1 июня по 31 августа, у девятиклассников - с 11 июня.

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