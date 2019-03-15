КП Беларусь
В Минобразования рассказали, когда в следующем учебном году будут каникулы
Зимние каникулы продлятся больше двух недель!
Следующий учебный год еще не начался, а уже известно, когда каникулы!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Нынешний учебный год закончится 31 мая, а последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов прозвучит 30 мая.
Выпускные экзамены пройдут в период с 1 по 8 июня. Выпускные вечера - 8 и 9 июня.
На этом 2018/2019 учебный год закончится. И уже известно, каким будет следующий!
По информации Министерства образования Беларуси, в следующем учебном году школьников ждут невиданно длинные зимние каникулы. Итак, график каникул:
осенние - с 1 по 9 ноября,
зимние - с 26 декабря по 11 января, плюс дополнительная неделя для 1-х и 2-х классов с 17 февраля по 23 февраля,
весенние - с 30 марта по 4 апреля,
летние - с 1 июня по 31 августа, у девятиклассников - с 11 июня.