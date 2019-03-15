2019-03-15T16:25:11+03:00
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КП Беларусь

В Гродно для туристов открыли лямус – самое старое деревянное здание Беларуси

Дом XVII века построили без единого гвоздя!
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лямус - уникальное деревянное здание. Фото: Руслан Кулевич, Hrodna.lifeЛямус - уникальное деревянное здание. Фото: Руслан Кулевич, Hrodna.life
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Здание находится на территории бывшего бригитского монастыря и принадлежит католической епархии. Самый старый деревянный дом страны вызывает у туристов большую заинтересованность, хотя еще и находится в процессе реставрации.

Однако в тестовом режиме лямус решили открыть для экскурсий. Они проводятся по предварительной записи (нужно обратиться в курию Гродненской католической епархии). Экскурсию по территории монастыря проводят бесплатно, но будут рады пожертвованиям - они пойдут в том числе и на восстановление лямуса. Об этом сообщается на сайте Гродненской епархии.

Правда, внутрь все равно пока не пустят, там специалисты еще занимаются отделкой. В будущем в лямусе планируется разместить музей, посвященный истории епархии. Зато можно попасть в подвалы костела и увидеть старинные иконы и другие артефакты.

Лямус - двухэтажная постройка, образец традиционной белорусской деревянной архитектуры. Дом был возведен без единого гвоздя! Дата его постройки точно неизвестна: есть сведения, что лямус мог появиться в 1630 году.

С 2016 года лямус находится на реставрации.

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