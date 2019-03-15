Привез наркотики из России, спрятал в лесу, угощал друзей

Молодому человеку из Витебска грозит до 15 лет лишения свободы за незаконные операции с наркотиками. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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Прокуратура направила в суд дело в отношении 25-летнего жителя Витебска. Рассматривать дело будет суд Октябрьского района. Молодого человека обвиняют по по ч.2 ст.328-1, ч.3 ст.328, ч.2 ст. 331, ч.1 ст.332 Уголовного кодекса, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

-Молодой человек съездил в Подольск Московской области. Ему было известно о месте хранения особо опасных психотропных веществ. Из Подольска он привез не менее 478,34 грамма мефедрона и не менее 344, 24 грамма МДМА, - рассказали в службе информации прокуратуры Витебской области. – Часть мефедрона он спрятал в тайниках в лесу в Витебском районе и в городе.

Парень продавал психотропы, сообщая покупателям, где находятся «закладки». Как минимум четверых своих знакомых он этими опасными веществами угощал. Часть психотропов хранил у себя дома и принимал сам. Наркодилера задержали в октябре 2018 года. Он содержится под стражей.