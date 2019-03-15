2019-03-15T15:27:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

МВД предупреждает «трафаретчиков», что за граффити с рекламой наркотиков «человек однозначно попадет за решетку»

Это преступление приравнивается к распространению наркотиков
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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За граффити с рекламой наркотиков можно попасть в тюрьму.За граффити с рекламой наркотиков можно попасть в тюрьму.Фото: Оксана БРОВАЧ
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За любое граффити в Беларуси могут наказать штрафом за умышленное уничтожение или повреждение имущества по статье 10.9 КоАП РБ. Если урон будет нанесен значительный, то пачкотня может подвести ее автора под уголовную статью, по которой грозит ограничение свободы на срок до 2 лет.

Однако в МВД предупреждают, что граффити с рекламой наркотиков, пусть даже и завуалированной, подпадают под такое понятие, как распространение наркотиков.

– В случае установления причастности «трафаретчика» к распространению наркотиков, его действия будут квалифицированы по соответствующей части ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К слову, наказание очень серьезно. Минимум – пять лет, максимум – четверть века. При этом ответственность наступает уже с 14 лет, - сообщают в пресс-службе МВД.

Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми призывают молодых людей не вестись на предложения легкого заработка. Распространители наркотиков могут взамен на хорошее вознаграждение предлагать стать курьером, закладчиком - человеком, который прячет в тайниках наркотик.

– Все обещания – ложь, а такая работа – всего лишь замаскированная ловушка. Связываясь в любой форме с распространением наркотиков, человек однозначно попадет за решетку, - уверяют в МВД.

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