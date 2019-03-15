«Эта болтовня имеет место быть»: посол Бабич ответил на комментарий белорусского МИД

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Посол России в Беларуси Михаил Бабич спокойно относится к комментарию пресс-службы белорусского МИД. Об этом 15 марта руководитель дипмиссии сказал во время официального визита в Витебск, сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации в Беларуси.

– Мы, в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве, - отреагировал на ответ белорусского МИДа Бабич, добавив, что он, видимо, «и есть верх дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор».

Напомним, речь идет о резкой реакции белорусского МИДа на некоторые высказывания посла в одном из последних интервью. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси Анатолий Глаз назвал российского дипломата «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером».

- На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством, - резюмировал официальный представитель МИД.

– Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы - и российская сторона, и белорусская, -выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов. А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся, - заключил Михаил Бабич.