Директора Пружанского райагросервиса задержали за взятку

На автостоянке в Барановичах его взял ОМОН

Изменить размер текста: A A

Руководителя задержали с поличным. Спецоперацию развернули во время получения им взятки в 190 долларов.

В получении взятки подозревается 57-летний директор ОАО «Пружанский райагросервис».

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома установили, что директор райагросервиса принимает незаконные вознаграждения за решение вопроса о выплате фирме долгов за снабжение запчастями для сельхозтехники и заключении договора поставок, - сообщают в МВД.

У оперативников есть информация о нескольких коррупционных эпизодах. Там фигурируют суммы в 500 долларов и 2000 белорусских рублей.

Возбуждено уголовное дело за получение взятки. Директор арестован.