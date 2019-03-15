2019-03-15T17:52:07+03:00
Общество
КП Беларусь

На Брестчине уже во всю заготавливают березовый сок

Цена - 16 копеек за литр
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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На Брестчине уже заготавливают березовый сок.На Брестчине уже заготавливают березовый сок.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Березовый сок начали собирать еще в конце февраля в Меднянском лесничестве в Брестском районе. Позже присоединились и другие лесничества.

В этом году в лесхозе планируют собрать более 5 000 тонн. Из них примерно 400 тонн продадут населению. Розничная цена - 16,5 копеек за литр. Купить сок можно в ближайшем к месту жительства лесничестве.

А можно и самому купить лесной билет и самостоятельно набрать сока. Лесничий укажет на деревья, которые можно подсочить, и проконтролирует, чтобы они не были повреждены. В таком случае за сок платить не нужно. Но юридические лица бесплатно набрать сока не смогут.

В Лунинецком районе в этом году березовый сок впервые отправляют за границу. Его покупает Литва по цене выше, чем в среднем по Беларуси.

Остальной сок забирают консервные заводы и комбинаты.

В прошлом году сезон начали 3 апреля - весна была поздней. Он продлился три недели.

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