2019-03-15T17:13:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столинском районе задержали подозреваемых в убийстве, совершенном в 1997 году

Следователи направили на дополнительную экспертизу доказательства, изъятые на месте преступления больше 20 лет назад
Оксана БРОВАЧ
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Если вина задержанных будет доказана, они ответят за убийство 20-летней давности.Если вина задержанных будет доказана, они ответят за убийство 20-летней давности.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Убийство произошло в октябре 1997 года в Давид-Городке. Тогда ночью неизвестные проникли в частный дом и ножом убили местную жительницу. Из ее дома пропали деньги и ювелирные изделия.

Найти убийц и грабителей не могли до сих пор. Раскрыть преступление помогли современные технологии в судебно-генетической экспертизе.

- Эксперты выделили генотип неустановленного мужчины. При дальнейшем исследовании полученного результата установлено, что он совпадает с генотипом жителя Столинского района 1976 года рождения, - комментирует Татьяна Коток, официальный представитель управления госкомитета судэкспертиз по Брестской области.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали его.

- В ходе допроса мужчина рассказал следователю об обстоятельствах преступления и о том, что совершил его вместе с двумя своими знакомыми, - делится подробностями официальный представитель Следственного комитета Дмитрий Иванюк.

Мужчин также задержали. Расследование дела продолжается.

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