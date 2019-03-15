В Столинском районе задержали подозреваемых в убийстве, совершенном в 1997 году

Если вина задержанных будет доказана, они ответят за убийство 20-летней давности. Фото: Оксана БРОВАЧ

Следователи направили на дополнительную экспертизу доказательства, изъятые на месте преступления больше 20 лет назад

Изменить размер текста: A A

Убийство произошло в октябре 1997 года в Давид-Городке. Тогда ночью неизвестные проникли в частный дом и ножом убили местную жительницу. Из ее дома пропали деньги и ювелирные изделия.

Найти убийц и грабителей не могли до сих пор. Раскрыть преступление помогли современные технологии в судебно-генетической экспертизе.

- Эксперты выделили генотип неустановленного мужчины. При дальнейшем исследовании полученного результата установлено, что он совпадает с генотипом жителя Столинского района 1976 года рождения, - комментирует Татьяна Коток, официальный представитель управления госкомитета судэкспертиз по Брестской области.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали его.

- В ходе допроса мужчина рассказал следователю об обстоятельствах преступления и о том, что совершил его вместе с двумя своими знакомыми, - делится подробностями официальный представитель Следственного комитета Дмитрий Иванюк.

Мужчин также задержали. Расследование дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Бресте с помощью нанотехнологий спустя 19 лет нашли подозреваемого в жестоком убийстве 15-летней

Эксперты-генетики исследуют доказательства, изъятые на месте преступления, и помогают найти преступника с помощью технологий, о которых много лет назад еще никто не знал (читать далее)