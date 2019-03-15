Российский МИД попросил коллег более уважительно относиться к послу Бабичу

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– Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря министерства иностранных дел Беларуси, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу, - заявил российскому агентству РИА Новости замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин.

Известно также, что он встретился с послом Беларуси в России Владимиром Семашко. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-белорусских отношений.

Напомним, дипломатическая перепалка началась с интервью Михаила Бабича агентству РИА Новости. В нем посол ответил на некоторые цифры, которые озвучивал в «Большом разговоре» Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз резко отреагировал на опровержения посла.

- Отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера, - говорится в сообщении белорусского ведомства.

Посол Михаил Бабич назвал этот комментарий «болтовней».