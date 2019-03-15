2019-03-15T18:18:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Трое брестчан скончались у себя дома

Предположительно, в результате употребления суррогатного алкоголя
Надежда СЕРГЕЕВА
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Трое жителей Бреста скончались у себя дома. Фото: СКТрое жителей Бреста скончались у себя дома. Фото: СК
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15 марта в ОДС Ленинского РОВД поступило сообщение от жителя Бреста о том, что в частном доме, расположенном от него по соседству, несколько дней открыта входная дверь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции обнаружили тела трех брестчан, которые проживали в этом доме, рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Следственно-оперативная группа установила, что погибшими являются граждане 1957 и 1961 года рождения и их дочь, 1988 года рождения. При осмотре тел признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Основная версия произошедшего – употребление суррогатного алкоголя. С места происшествия изъяты различные жидкости, которые будут исследованы.

Брестским МОСК по данному факту проводится проверка, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

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