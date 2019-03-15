Минчанин проигрался в казино и украл деньги из бара, в котором работал

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11 марта в Московское РУВД г. Минска обратился владелец одного из столичных баров с заявлением о том, что из касс заведения было похищено 2624,50 белорусских рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был задержан 30-летний сотрудник этого бара. Было установлено, что после работы мужчина направился в игорный клуб, где проиграл все деньги. После этого он вернулся в бар, где похитил из кассы деньги, к которым имел свободный доступ. Проиграв часть денег в одном казино, мужчина направился в другое, где и был задержан сотрудниками милиции, сообщили в ГИОС Московского РУВД г. Минска.

Задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.