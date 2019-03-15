2019-03-15T20:00:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Более 600 водителей маршруток было оштрафовано за год в Гродненской области

Нарушения были зафиксированы датчиками скорости в автоматическом режиме
Надежда СЕРГЕЕВА
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За год более 600 водителей маршруток было оштрафовано в Гродненской областиЗа год более 600 водителей маршруток было оштрафовано в Гродненской областиФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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15 марта в Гродно на заседании комиссии по пассажирским перевозкам проанализировали работу субъектов хозяйствования, занятых в экспрессном регулярном сообщении.

- В том числе на обсуждение были вынесены факты ДТП с участием маршрутных такси. В 2018 году с ними на Гродненщине произошло 13 аварий с тяжелыми последствиями, в которых 19 человек травмированы, - сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

За различные нарушения к ответственности в прошлом году привлечены 629 водителей маршрутных транспортных средств. Пятеро из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Еще шестеро не имели права управлять такой категорией транспортных средств.

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