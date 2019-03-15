КП Беларусь
Нашелся пропавший по дороге в Минск 22-летний парень
Он жив
Нашелся пропавший 22-летний парень. Фото: ПСО «Ангел»
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15 марта был найден 22-летний Владислав Левинштейн. Его родные, волонтеры и милиция искали парня больше недели.
Сейчас с молодым человеком все в порядке.
- Находится в больнице в городе Могилеве. Желаем скорейшего выздоровления Владиславу, - сообщают в ПСО «Ангел».
На прошлой неделе Владислав был в гостях у отца в деревне Трощицы в Кореличском районе. 7 марта он направился в Минск и пропал.