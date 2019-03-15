Минское «Динамо» и «Шахтер» вышли в 1/2 финала Кубка Беларуси

Минское «Динамо» и «Шахтер» вышли в полуфинал Кубка Беларуси по футболу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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В ответном четвертьфинальном поединке со "Слуцком" минчане уступили 0:1, но за счет победы в первой встрече (2:0) динамовцы прошли дальше, пишет belta.by. Матч прошел в Бобруйске на стадионе имени Александра Прокопенко 15 марта.

Также в этот день полуфиналистами Кубка Беларуси стали футболисты солигорского "Шахтера". Победив бобруйскую "Белшину" неделю назад у себя дома со счетом 5:0, в гостях команда выиграла с минимальным преимуществом - 1:0.

Первым полуфиналистом кубкового розыгрыша накануне стала "Ислочь" из Минского района.

16 марта еще один клуб из первой лиги местный "Локомотив" сыграет с футболистами "Витебска". В первой встрече витебчане одолели соперников на своем поле - 1:0. Победа в нынешнем кубковом розыгрыше позволит витебским футболистам принять участие в квалификации Лиги Европы.