2019-03-15T21:43:26+03:00
Общество
КП Беларусь

В Березовском районе задержали водителя без прав, который оказался вором

Он вез украденный комбикорм
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Березовском районе задержали бесправника, который оказался воромВ Березовском районе задержали бесправника, который оказался воромФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Утром 14 марта инспекторы спецподразделения «Буг» ГАИ УВД вели надзор за безопасностью движения в д. Здитово. Сотрудники ГАИ задержали подозрительный автомобиль, водитель которого, увидев патруль, развернулся и пытался уехать. Оказалось, что срок его водительского удостоверения истек два года назад.

Инспекторы также проверили груз, перевозимый в автомобиле – пять мешков зерна. Водитель пояснил, что купил зерно у индивидуального предпринимателя, но не смог пояснить, когда и у кого, пишет Вечерний Брест. Для выяснения всех обстоятельств водителя доставили в Березовский РОВД.

В ходе оперативных мероприятий была вскрыта схема хищения комбикорма и зерна, принадлежащих комбикормовому комплексу одного из ОАО Березовского района. 54-летний житель д. Сигневичи, работник этого комбикормового комплекса оказался соучастником преступлений. Оперативники обнаружили у него во дворе и в хозпостройке около 9 т муки и 1900 кг зерна тритикале без документов, подтверждающих легальность приобретения.

Зерно и мука изъяты и переданы на ответственное хранение в ближайшее агропредприятие. Проводится проверка.

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