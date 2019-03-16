Гражданин Польши хотел вывезти с территории ЕАЭС 17 тысяч евро, не декларируя их

Мужчина из Польши вез крупную сумму валюты и не задекларировал ее. Фото: Брестская таможня.

Изменить размер текста: A A

Брестские таможенники нашли у гражданина Польши крупную сумму валюты, которую он хотел вывезти с территории ЕАЭС без декларирования.

-Мужчина выезжал с территории Евразийского экономического союза в пункте пропуска «Домачево» по «красному» коридору на легковом автомобиле «Фольксваген». О вывозе наличных он не заявил и не задекларировал их, - рассказали в пресс-службе Брестской таможни.

В отношении мужчины начали административный процесс. Ему может грозить штраф до пятидесяти базовых величин, также у него могут конфисковать ту сумму, которая превышает допустимую для перемещения через границу без декларирования.

-Около 17 тысяч евро в части превышения изъяты до решения суда, гражданину пропущено наличных в эквиваленте 10 тысяч долларов, - уточнили на таможне.