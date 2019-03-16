В Минске водители мусоровозов будут работать под прицелом видеорегистраторов

С помощью записи будут проверять, убирали ли они площадки при вывозе мусора

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Видеорегистраторами оснастят водителей столичных мусоровозов. Такое решение было озвучено в Минском горисполкоме во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий.

Как передает агенство Минск-Новости, с помощью регистраторов водители будут следить сами за собой. Если кто-то пожалуется, что контейнерные площадки грязные, можно будет просмотреть запись и проверить, убирали ли их при вывозе мусора.

По словам директора УП «Спецкоммунавтотранс» Анатолия Жаврида, уже закупили шесть регистраторов, они тестируются. Еще 28 видеорегистраторов и станцию съема данных приобретут в ближайшее время. Через 2-3 месяца все водители мусоровозов будут работать под прицелом видеорегистраторов.