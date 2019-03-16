КП Беларусь
Россиянина искал Интерпол, а нашли белорусские пограничники
Мужчина собирался пересечь границу в «Новой Гуте»
Мужчину, которого искал интерпол, задержали, когда он собирался выехать из Беларуси.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчину, который находится в розыске по линии Интерпола, задержали на белорусско-украинской границе. Он собирался выехать в Украину.
Как рассказали в Госпогранкомитете, мужчина пытался пересечь границу 14 марта в пункте пропуска «Новая Гута». Гомельские пограничники во время прохождения паспортного контроля выяснили, что он находится в международном розыске по линии Интерпола. Мужчину задержали и передали сотрудникам милиции.
Задержанному 44 года, он гражданин России.
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