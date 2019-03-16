2019-03-16T11:03:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Двух рыбаков сняли со льдины на Чижовском водохранилище

Мужчины сами позвонили в МЧС, когда льдина откололась от берега и поплыла вглубь акватории
Алиса МИЕЛОФОН
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Два рыбака уплыли на льдине на Чижовском водохранилище. Фото: МЧС.Два рыбака уплыли на льдине на Чижовском водохранилище. Фото: МЧС.
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Двое мужчин, которые рыбачили на Чижовском водохранилище 15 марта, оказались в чрезвычайной ситуации. От берега откололась большая льдина и рыбаков унесло. Они сами позвонили в службу спасения и сообщили о том, что их относит от берега.

Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что льдина находится в 200 метрах от берега. Глубина водохранилища в этом месте около трех метров. Льдина была размером 70х300 метров, толщиной 13 сантиметров, уточнили в пресс-службе МЧС.

При помощи веревки и лодки мужчин сняли со льдины. Одному из спасенных 36 лет, второму 43 года. Они не пострадали.

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