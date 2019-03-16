Два подростка сбежали из дома, возможно, они уехали в Питер

Один юноша из Витебска, второй – из Орши

Изменить размер текста: A A

Белорусская милиция ищет двоих подростков, которые сбежали из дома. Одному молодому человеку 17 лет, второму 17 исполнится через несколько дней. Они исчезли 11 марта, взяв с собой дорожные сумки с вещами. Подростки намеренно скрывают свое местонахождение от близких родственников. Предположительно, они поехали в Россию, в Санкт-Петербург, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Пропавшие – Егор Падкевич из Витебска и Никита Томашевич из Орши. Никита – кареглазый русоволосый юноша плотного телосложения, ростом 168 см, из дома ушел в темной куртке и синих джинсах. Его друг Егор – худощавый и темноволосый, он заметно выше Никиты – 175 см. Молодой человек тоже ушел из дома в синих джинсах и светлой куртке.

Правоохранительные органы ждут информацию о пропавших подростках по тел. 51-88-08 (тел/факс); моб: 814-49-43, 210-88-49, 766-60-42 (МТС) или по тел: 102. Если Вы что-то знаете о них, можете обратиться также в ближайшее отделение милиции.