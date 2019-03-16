2019-03-16T13:17:17+03:00
Общество
КП Беларусь

В Городокском районе двое погибли в ДТП – автомобиль врезался в отбойник

Водитель не справился с управлением, когда пытался обогнать другой автомобиль
Наталья ПАРТОЛИНА
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Авто перевернулось, два человека погибли, один травмирован. Фото: ГАИ.Авто перевернулось, два человека погибли, один травмирован. Фото: ГАИ.
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Сегодня, 16 марта, в восьмом часу утра в районе 16-го километра объездной автодороги граница Российской Федерации – ВитебскГомель – граница Украины два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии. , За рулем автомобиля «Нисан Премьера» был 43-летний мужчина, он не справился с управлением и автомобиль врезался в металлическое отбойное ограждение, а потом опрокинулся и встал на крышу.

Водитель и 50-летний пассажир, который ехал на переднем сиденье, погибли на месте. Еще два человека были на заднем сиденье, они остались живы. Один из мужчин госпитализирован, второй не пострадал.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, когда пытался обогнать другое авто. По факту ДТП проводится проверка.

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