2019-03-16T13:48:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Снова пьяный без прав: в аварии пострадал подросток

Автомобиль врезался в дорожное ограждение
Наталья ПАРТОЛИНА
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Нетрезвый водитель сел за руль без прав, в аварии пострадал подросток. Фото: ГАИ.Нетрезвый водитель сел за руль без прав, в аварии пострадал подросток. Фото: ГАИ.
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Нетрезвый водитель управлял автомобилем 15 марта на автодороге Минск-Витебск недалеко от деревни Рудня Лепельского района. 38-летний мужчина, житель Лепеля, к тому же не имеет водительского удостоверения. Он ехал на автомобиле "Daewoo Matiz", не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части. Автомобиль врезался в дорожное ограждение.

В аварии пострадал 17-летний подросток, который ехал в авто в качестве пассажира. Он в больнице, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Двумя днями ранее в аварию попал 23-летний житель Витебского района, который также сел за руль, не имея водительских прав, и в нетрезвом виде.

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