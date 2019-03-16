КП Беларусь
3,5 кило насвая: парень из Речицы торговал запрещенным веществом в Минске
Зеленое вещество он привозил в столицу из райцентра
Парень в Минске торговал зеленым веществом, это оказался насвай.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:
25-летний житель Речицы (Гомельская область) попался в столице с веществом зеленого цвета. Этого вещества сотрудники правоохранительных органов у него обнаружили 3,5 килограмма. Провели химическую экспертизу и оказалось, что это некурительное табачное изделие насвай.
-Было установлено, что задержанный доставлял насвай из Речицы и распространял на территории Московского района Минска вблизи магазина, - рассказали в группе информации и общественных связей Московского РУВД Минска.
Правовую оценку действиям молодого человека даст Следственный комитет. Раньше он к уголовной и административной ответственности не привлекался.
Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»