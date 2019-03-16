2019-03-16T14:07:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

3,5 кило насвая: парень из Речицы торговал запрещенным веществом в Минске

Зеленое вещество он привозил в столицу из райцентра
Алиса МИЕЛОФОН
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Парень в Минске торговал зеленым веществом, это оказался насвай.Парень в Минске торговал зеленым веществом, это оказался насвай.Фото: Оксана БРОВАЧ
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25-летний житель Речицы (Гомельская область) попался в столице с веществом зеленого цвета. Этого вещества сотрудники правоохранительных органов у него обнаружили 3,5 килограмма. Провели химическую экспертизу и оказалось, что это некурительное табачное изделие насвай.

-Было установлено, что задержанный доставлял насвай из Речицы и распространял на территории Московского района Минска вблизи магазина, - рассказали в группе информации и общественных связей Московского РУВД Минска.

Правовую оценку действиям молодого человека даст Следственный комитет. Раньше он к уголовной и административной ответственности не привлекался.

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