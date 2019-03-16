Чеченец с подельниками собирался поставить на поток в Минске мошенничество со страховками, но попал в СИЗО в России

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Группу мошенников выявили сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси. Трое мужчин и девушка инсценировали ДТП, чтобы получить 9,5 тысячи рублей страховой выплаты.

Выдумал аварию на проспекте Рокоссовского в столице 41-летний уроженец Чечни. Он поцарапал кузов и разбил фонари в своем «Лексусе», а потом расставил на проезжей части несколько авто подобно реальному ДТП, и вызвал ГАИ, чтобы после документального оформления повреждений от имитированной аварии получить деньги от страховой компании, рассказали в 10-м управлении ГУБОПиК МВД (по Минской области). В дальнейшем злоумышленники намеревались поставить дело на поток.

Трое подельников - 18-летний чеченец, 30-летний минчанин и 34-летняя минчанка – задержаны, а организатор преступления сейчас находится в СИЗО в России, его обвиняют в грабеже.