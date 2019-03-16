2019-03-16T14:38:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Чеченец с подельниками собирался поставить на поток в Минске мошенничество со страховками, но попал в СИЗО в России

Иностранец инсценировал аварию и хотел получить 9,5 тысячи рублей
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Мошенники специально повредили авто, чтобы инсценировать ДТП и получить страховку. Фото: МВД,Мошенники специально повредили авто, чтобы инсценировать ДТП и получить страховку. Фото: МВД,
Изменить размер текста:

Группу мошенников выявили сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси. Трое мужчин и девушка инсценировали ДТП, чтобы получить 9,5 тысячи рублей страховой выплаты.

Выдумал аварию на проспекте Рокоссовского в столице 41-летний уроженец Чечни. Он поцарапал кузов и разбил фонари в своем «Лексусе», а потом расставил на проезжей части несколько авто подобно реальному ДТП, и вызвал ГАИ, чтобы после документального оформления повреждений от имитированной аварии получить деньги от страховой компании, рассказали в 10-м управлении ГУБОПиК МВД (по Минской области). В дальнейшем злоумышленники намеревались поставить дело на поток.

Трое подельников - 18-летний чеченец, 30-летний минчанин и 34-летняя минчанка – задержаны, а организатор преступления сейчас находится в СИЗО в России, его обвиняют в грабеже.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экскаватор выкопал авиабомбу на стройке в районе бывшего аэропорта Минск-1
8,5 кило марихуаны в подвале: задержали наркосбытчика и наркопотребителя
Дрели, пилы и шлифмашинки везли без декларирования из Латвии
Под Солигорском ночью авто врезалось в дерево, погибли двое
3,5 кило насвая: парень из Речицы торговал запрещенным веществом в Минске
Снова пьяный без прав: в аварии пострадал подросток
В Городокском районе двое погибли в ДТП – автомобиль врезался в отбойник
Два подростка сбежали из дома, возможно, они уехали в Питер
Двух рыбаков сняли со льдины на Чижовском водохранилище
Россиянина искал Интерпол, а нашли белорусские пограничники
В Минске водители мусоровозов будут работать под прицелом видеорегистраторов
Гражданин Польши хотел вывезти с территории ЕАЭС 17 тысяч евро, не декларируя их
В Березовском районе задержали водителя без прав, который оказался вором
Минское «Динамо» и «Шахтер» вышли в 1/2 финала Кубка Беларуси
Нашелся пропавший по дороге в Минск 22-летний парень
Более 600 водителей маршруток было оштрафовано за год в Гродненской области
Минчанин проигрался в казино и украл деньги из бара, в котором работал
Трое брестчан скончались у себя дома
На Брестчине уже во всю заготавливают березовый сок
Российский МИД попросил коллег более уважительно относиться к послу Бабичу