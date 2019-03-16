Под Солигорском ночью авто врезалось в дерево, погибли двое

За рулем машины был двадцатилетний парень, он остался жив

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Трагедия унесла жизни двоих человек в Солигорском районе. Авария с участием автомобиля BMW 520i случилась в ночь на 16 марта.

Как рассказал belta.by официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев, это произошло на 13-м километре автодороги Старобин-Сковшин-Сосны недалеко от деревни Махновичи. За рулем автомобиля был 20-летний молодой человек, житель Солигорска. Он не справился с управлением, машину занесло, она съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево.

Два пассажира погибли, водитель получил травмы, он в больнице. Проводится проверка.