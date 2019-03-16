Дрели, пилы и шлифмашинки везли без декларирования из Латвии
В железнодорожном контейнере, который прибыл в пункт таможенного оформления «Полоцк», таможенники нашли 3.6 тысячи единиц электроинструмента, который не был задекларирован в установленном порядке.
Партию ручного электроинструмента везли из Латвийской республики. Когда таможенники провели досмотр контейнера, они обнаружили, что товара там намного больше, чем указано в документах. Незадекларированными оказались рубанки, дрели, циркулярные пилы, шлифовальные машинки общей стоимостью 43 тысячи рублей.
Витебская таможня начала административный процесс. Виновных в незаконном перемещении инструмента через границу могут оштрафовать на 30 процентов стоимости этого инструмента, сообщает пресс-служба таможни.
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