2019-03-16T16:05:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Дрели, пилы и шлифмашинки везли без декларирования из Латвии

Витебские таможенники задержали партию электроинструментов
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Из Латвии пытались ввезти в Беларусь партию электроинструмента без декларирования. Фото: Витебская таможня.Из Латвии пытались ввезти в Беларусь партию электроинструмента без декларирования. Фото: Витебская таможня.
Изменить размер текста:

В железнодорожном контейнере, который прибыл в пункт таможенного оформления «Полоцк», таможенники нашли 3.6 тысячи единиц электроинструмента, который не был задекларирован в установленном порядке.

Партию ручного электроинструмента везли из Латвийской республики. Когда таможенники провели досмотр контейнера, они обнаружили, что товара там намного больше, чем указано в документах. Незадекларированными оказались рубанки, дрели, циркулярные пилы, шлифовальные машинки общей стоимостью 43 тысячи рублей.

Витебская таможня начала административный процесс. Виновных в незаконном перемещении инструмента через границу могут оштрафовать на 30 процентов стоимости этого инструмента, сообщает пресс-служба таможни.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экскаватор выкопал авиабомбу на стройке в районе бывшего аэропорта Минск-1
8,5 кило марихуаны в подвале: задержали наркосбытчика и наркопотребителя
Под Солигорском ночью авто врезалось в дерево, погибли двое
Чеченец с подельниками собирался поставить на поток в Минске мошенничество со страховками, но попал в СИЗО в России
3,5 кило насвая: парень из Речицы торговал запрещенным веществом в Минске
Снова пьяный без прав: в аварии пострадал подросток
В Городокском районе двое погибли в ДТП – автомобиль врезался в отбойник
Два подростка сбежали из дома, возможно, они уехали в Питер
Двух рыбаков сняли со льдины на Чижовском водохранилище
Россиянина искал Интерпол, а нашли белорусские пограничники
В Минске водители мусоровозов будут работать под прицелом видеорегистраторов
Гражданин Польши хотел вывезти с территории ЕАЭС 17 тысяч евро, не декларируя их
В Березовском районе задержали водителя без прав, который оказался вором
Минское «Динамо» и «Шахтер» вышли в 1/2 финала Кубка Беларуси
Нашелся пропавший по дороге в Минск 22-летний парень
Более 600 водителей маршруток было оштрафовано за год в Гродненской области
Минчанин проигрался в казино и украл деньги из бара, в котором работал
Трое брестчан скончались у себя дома
На Брестчине уже во всю заготавливают березовый сок
Российский МИД попросил коллег более уважительно относиться к послу Бабичу