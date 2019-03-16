2019-03-16T16:23:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

8,5 кило марихуаны в подвале: задержали наркосбытчика и наркопотребителя

43-летний житель Лунинецкого района продавал наркотическое средство
Алиса МИЕЛОФОН
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Почти 10 килограммов марихуаны мужчина хранил в подвале. Фото: УВД.Почти 10 килограммов марихуаны мужчина хранил в подвале. Фото: УВД.
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Мужчину, который не только хранил наркотики, но и занимался их распространением, задержали сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Лунинецкого РОВД. 43-летний неработающий живет в Микашевичах. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Наркотическое средство – марихуану – он хранил в подвале многоквартирного дома. Всего у мужчины изъяли 8,5 килограммов марихуаны. Поймали и одного из клиентов, который приобретал у мужчины наркотики – 32-летнего местного жителя.

Как рассказали в УВД Брестского облисполкома, в отношении мужчин возбуждены уголовные дела, правоохранительные органы проверяют, причастны ли они к распространению наркотиков в регионе.

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