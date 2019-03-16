Экскаватор выкопал авиабомбу на стройке в районе бывшего аэропорта Минск-1

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Опасную находку обнаружили сегодня около 11.20 на строительной площадке по улице Аэродромной в Минске (район бывшего аэропорта Минск-1). Экскаватор извлек из земли авиационную бомбу.

На место выехали наряд патрульно-постовой службы, следственно-оперативная группа Октябрьского РУВД Минска, саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск МВД. Специалисты установили, что это фугасная авиационная бомба советского производства калибром 100 кг со взрывателем ФАБ-100.

Как сообщили в пресс-службе МВД, саперы осмотрели прилегающую территорию, но не нашли других взрывоопасных предметов. Авиабомбу поместили в спецавтомобиль и вывезли за пределы города на специальную площадку для уничтожения.