2019-03-16T16:45:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Экскаватор выкопал авиабомбу на стройке в районе бывшего аэропорта Минск-1

Других опасных предметов саперы не нашли, бомбу уничтожили
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске на стройке экскаватор достал бомбу. Фото: МВД.В Минске на стройке экскаватор достал бомбу. Фото: МВД.
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Опасную находку обнаружили сегодня около 11.20 на строительной площадке по улице Аэродромной в Минске (район бывшего аэропорта Минск-1). Экскаватор извлек из земли авиационную бомбу.

На место выехали наряд патрульно-постовой службы, следственно-оперативная группа Октябрьского РУВД Минска, саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск МВД. Специалисты установили, что это фугасная авиационная бомба советского производства калибром 100 кг со взрывателем ФАБ-100.

Как сообщили в пресс-службе МВД, саперы осмотрели прилегающую территорию, но не нашли других взрывоопасных предметов. Авиабомбу поместили в спецавтомобиль и вывезли за пределы города на специальную площадку для уничтожения.

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