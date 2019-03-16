В Светлогорском районе продают аэродром за 25 рублей

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С начальной ценой в одну базовую величину – 25,5 рубля - выставлен на продажу аэродром для малой авиации в Светлогорском районе. Об этом сообщает intex-press.by со ссылкой на БУТБ-Имущество. Когда-то с этого аэродрома регулярно летали самолеты в Гомель и Минск. Закрыли его в начале двухтысячных. Какое-то время взлетную полосу использовали для обучения водителей, на ней проводили соревнования по дрэг-рейсингу.

Победитель аукциона получит право на 10 лет аренды участка размером в 3,2 га с возможностью продления. Получит он также и обязанность в течение двух лет с момента регистрации договора приобретения начать на территории бывшего аэродрома предпринимательскую деятельность.