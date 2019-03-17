Локомотив загорелся на ходу в Столинском районе

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось днем в субботу, 16 марта. Тепловоз грузового поезда загорелся в двух километрах севернее железнодорожной станции Бухличи Столинского района.

Как сообщает brest.mchs.gov.by, горел моторный отсек внутри тепловоза. Два машиниста покинули локомотив и до приезда спасателей МЧС тушили огонь с помощью двух огнетушителей.

Машинисты отцепили горевший тепловоз, а вагоны были отбуксированы на безопасное расстояние.

Пожар был потушен. Огнем повреждены двигатель, электрооборудование, электропроводка головного тепловоза.

Люди не пострадали, груз не поврежден.