КП Беларусь
Локомотив загорелся на ходу в Столинском районе
Горел моторный отсек внутри тепловоза
Машинисты тушили тепловоз огнетушителем до приезда спасателей. Фото: brest.mchs.gov.by
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ЧП случилось днем в субботу, 16 марта. Тепловоз грузового поезда загорелся в двух километрах севернее железнодорожной станции Бухличи Столинского района.
Как сообщает brest.mchs.gov.by, горел моторный отсек внутри тепловоза. Два машиниста покинули локомотив и до приезда спасателей МЧС тушили огонь с помощью двух огнетушителей.
Машинисты отцепили горевший тепловоз, а вагоны были отбуксированы на безопасное расстояние.
Пожар был потушен. Огнем повреждены двигатель, электрооборудование, электропроводка головного тепловоза.
Люди не пострадали, груз не поврежден.