2019-03-17T09:49:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Локомотив загорелся на ходу в Столинском районе

Горел моторный отсек внутри тепловоза
Ирина ВЕТРОВА
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Машинисты тушили тепловоз огнетушителем до приезда спасателей. Фото: brest.mchs.gov.byМашинисты тушили тепловоз огнетушителем до приезда спасателей. Фото: brest.mchs.gov.by
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ЧП случилось днем в субботу, 16 марта. Тепловоз грузового поезда загорелся в двух километрах севернее железнодорожной станции Бухличи Столинского района.

Как сообщает brest.mchs.gov.by, горел моторный отсек внутри тепловоза. Два машиниста покинули локомотив и до приезда спасателей МЧС тушили огонь с помощью двух огнетушителей.

Машинисты отцепили горевший тепловоз, а вагоны были отбуксированы на безопасное расстояние.

Пожар был потушен. Огнем повреждены двигатель, электрооборудование, электропроводка головного тепловоза.

Люди не пострадали, груз не поврежден.

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