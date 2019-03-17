КП Беларусь
В Минске задержали двух россиян
У них изъяли литературу с призывами к экстремистской деятельности
Россиян задержали в Минске на улице Хоружей. Фото: архив КП.
Изменить размер текста:
20-летний неработающий житель Москвы и 30-летний студент московского вуза были задержаны в Минске на улице В. Хоружей в субботу, 16 марта. Об этом сообщает guvd.gov.by. Это произошло примерно в четыре часа вечера.
Как сообщается, у задержанных молодых людей была обнаружена литература, содержащая призывы к экстремистской деятельности. Эту литературу правоохранители у них изъяли.
Начат административный процесс по ст. 17.11 КоАП Республики Беларусь («Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность»).
Сообщается, что вечером того же дня, примерно в 19 часов, задержанных россиян отпустили. Проводится проверка.