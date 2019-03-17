2019-03-17T10:31:53+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске задержали двух россиян

У них изъяли литературу с призывами к экстремистской деятельности
Ирина ВЕТРОВА
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Россиян задержали в Минске на улице Хоружей. Фото: архив КП.Россиян задержали в Минске на улице Хоружей. Фото: архив КП.
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20-летний неработающий житель Москвы и 30-летний студент московского вуза были задержаны в Минске на улице В. Хоружей в субботу, 16 марта. Об этом сообщает guvd.gov.by. Это произошло примерно в четыре часа вечера.

Как сообщается, у задержанных молодых людей была обнаружена литература, содержащая призывы к экстремистской деятельности. Эту литературу правоохранители у них изъяли.

Начат административный процесс по ст. 17.11 КоАП Республики Беларусь («Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность»).

Сообщается, что вечером того же дня, примерно в 19 часов, задержанных россиян отпустили. Проводится проверка.

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