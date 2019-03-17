2019-03-17T11:44:58+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 17 марта в Беларуси подорожало топливо

Цена выросла на 1 копейку
Ирина ВЕТРОВА
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Топливо снова подорожало на одну копейку.Топливо снова подорожало на одну копейку.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Еще плюс одна копейка. Цены на топливо в Беларуси с 17 марта снова выросли.

Теперь бензин АИ-92-К5-Евро стоит 1,47 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,58 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,79 руб., ДТ – 1,58руб.

Как сообщает belneftekhim.by, цены увеличены с целью компенсации затрат нефтеперерабатывающих заводов на приобретение сырья.

В концерне объясняют, что с начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%. Розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%.

Напомним, в Беларуси в 2018 году топливо повышалось в цене 27 раз. Обычно цена вырастала на одну копейку, и чаще всего это происходило по воскресеньям.

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