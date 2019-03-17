КП Беларусь
Самым молодым партизанам и подпольщикам - 87 лет
Сколько ветеранов ВОВ живет в Беларуси
В БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:
Ветеранов в Беларуси становится все меньше. За последние четыре года их количество сократилось вдвое: из жизни ушли почти 11 тысяч человек.
Самым молодым участникам и инвалидам войны сегодня 92 года, самым молодым партизанам и подпольщикам – 87 лет. Об этом сообщает mintrud.gov.by.
По данным на 1 января 2019 года в нашей стране жило 6 845 ветеранов Великой Отечественной войны.
В их числе:
- 3250 участников ВОВ
- 1073 инвалида войны
- 32 человека, принимавших участие в разминировании территории
- 1 952 награжденных тружеников тыла
- 119 человек, работавших на объектах ПВО и других объектах
- 417 блокадников Ленинграда.