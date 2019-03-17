Сколько ветеранов ВОВ живет в Беларуси

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Ветеранов в Беларуси становится все меньше. За последние четыре года их количество сократилось вдвое: из жизни ушли почти 11 тысяч человек.

Самым молодым участникам и инвалидам войны сегодня 92 года, самым молодым партизанам и подпольщикам – 87 лет. Об этом сообщает mintrud.gov.by.

По данным на 1 января 2019 года в нашей стране жило 6 845 ветеранов Великой Отечественной войны.

В их числе:

- 3250 участников ВОВ

- 1073 инвалида войны

- 32 человека, принимавших участие в разминировании территории

- 1 952 награжденных тружеников тыла

- 119 человек, работавших на объектах ПВО и других объектах

- 417 блокадников Ленинграда.