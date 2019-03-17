+43 рубля. «Незанятым в экономике» пришли жировки с новыми тарифами

С марта "тунеядцам" придется больше платить за подогрев воды Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

За подогрев воды «тунеядцам» сделали перерасчет с начала года

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Гомельчанка Мария Тарасенко, которая попала в базу «тунеядцев», получила квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг за февраль, в которой появилась новая сумма. В разделе основных ЖКУ по тарифам, «обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат», включена строка: подогрев воды по тарифу 88,99 руб/Гкал вместо прежнего 16,9259 руб/Гкал.

За прошлый месяц начислено 18 рублей, а также сделан перерасчет за январь - это 30 рублей. В итоге - 48 рублей. Уплаченные раньше за январь 5 руб. с копейками по прежнему тарифу вычтены. В итоге сумма жировки выросла почти на 43 рубля.

Сумма жировки гомельчанки выросла почти на 43 рубляФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Судя по всему, похожие квитанции пришли в марте и всем другим «незанятым в экономике» белорусам.

Напомним, Мария Тарасенко сейчас судится с районной комиссией по содействию занятости. Она подала иск на символическую сумму в тысячу рублей за причиненный ей моральный вред.