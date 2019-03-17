В Беларуси 18 марта - до +17 градусов

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Теплые куртки уже скоро можно будет сменить на весенние плащи. Однако погода пока неустойчивая: за окнами то снег, то дождь, то яркое солнце.

В понедельник, 18 марта, синоптики Белгидромета обещают в Беларуси дожди и порывистый ветер. Об этом сообщает belta.by. Утром по западу, а днем на большей части страны пройдут кратковременные осадки. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, гололедица. Температура воздуха ночью будет +1+7 градусов, днем +7+13.

А теплее всего будет на юго-востоке страны. Там начинается настоящая весна: столбик термометра поднимется до +14+17 градусов.

Кстати, в предварительном прогнозе синоптиков на март говорилось о том, что первый месяц весны будет теплее, чем обычно, на один градус. Потепление обещали во второй половине месяца.