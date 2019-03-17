2019-03-17T14:53:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси 18 марта - до +17 градусов

Такую температуру синоптики обещают на юго-востоке страны
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Весне дорогу!Весне дорогу!Фото: Ирина КАЛИНИНА
Изменить размер текста:

Теплые куртки уже скоро можно будет сменить на весенние плащи. Однако погода пока неустойчивая: за окнами то снег, то дождь, то яркое солнце.

В понедельник, 18 марта, синоптики Белгидромета обещают в Беларуси дожди и порывистый ветер. Об этом сообщает belta.by. Утром по западу, а днем на большей части страны пройдут кратковременные осадки. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, гололедица. Температура воздуха ночью будет +1+7 градусов, днем +7+13.

А теплее всего будет на юго-востоке страны. Там начинается настоящая весна: столбик термометра поднимется до +14+17 градусов.

Кстати, в предварительном прогнозе синоптиков на март говорилось о том, что первый месяц весны будет теплее, чем обычно, на один градус. Потепление обещали во второй половине месяца.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24